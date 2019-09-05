Посольство РФ назвало ложью заявления о нежелании выдавать визы дипмиссии США

Вашингтон, 5 сентября. Посольство РФ в США назвало лживыми заявления американских дипломатов о нежелании выдавать им российские визы.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства России в Вашингтоне, информация, распространяемая посольством Соединенных Штатов о нежелании выдавать российские визы новым консульским сотрудникам, вызывает недоумение.

«Это ложь. Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел. Госдепартамент США по-прежнему настаивает на практике персональных увязок и разменов в отношении всех дипломатических сотрудников», — цитирует пресс-службу посольства ТАСС.

В посольстве напомнили, что именно Вашингтон развязал «визовую войну», значительно осложнившую работу диппредставительства. Российская сторона продолжает выступать за скорейшую нормализацию взаимодействия в этом направлении.

«Готовы продвигаться в этом вопросе настолько, насколько к этому готовы американцы. Выражаем надежду на то, что наши предложения будут услышаны», — сообщили в посольстве.

В среду посольство США в России объявило об открытии новых пунктов собеседования для получения деловых и туристических виз, обвинив при этом российскую сторону в нежелании выдавать визы новым американским консульским сотрудникам, направленным на работу в РФ.