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Главный ресторатор Латвии призвал пустить в страну украинцев «мыть посуду»

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Главный ресторатор Латвии призвал пустить в страну украинцев «мыть посуду»

Рига, 5 сентября. Глава Общества ресторанов Латвии Янис Ензи рассказал, что его соотечественникам не следует опасаться украинцев, которые приедут в страну мыть посуду в заведениях общественного питания.

Слова главного ресторатора этого прибалтийского государства приводит издание Baltijas Balss. По мнению Ензи, трудовые мигранты из Украины не создадут конкуренции местным жителям на рынке труда.

«Говоря о реэмиграции, мы не можем держать пустые позиции, причинить вред экономике и ждать, когда наши люди, уехавшие, вернутся сюда, чтобы мыть посуду. Этого не случится!» — отметил руководитель Общества ресторанов Латвии.

Как считает Янис Ензи, украинским трудовым мигрантам, которые претендуют на роль посудомойщиков, достаточно будет платить среднюю зарплату в сфере общественного питания.

«Нужно разрешить ввоз недостающих работников со средней зарплатой в этой сфере, а не средней государственной заработной платой. Посудомойщику мы не можем платить среднюю зарплату по стране», — констатировал главный ресторатор Латвии.

Главный ресторатор Латвии призвал пустить в страну украинцев «мыть посуду»

Как напоминает «Газета.ru», ссылаясь на официальные данные министерства социальной политики Украины, каждый год на те или иные сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек, и это не считая нелегальных мигрантов. 

При этом эксперты бьют тревогу, отмечая, что в последние годы данные показатели только стремительно растут, создавая огромные экономические проблемы на самой Украине. 

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Источник: РИА Новости
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