Захарова объяснила, кто стоит за отказом Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Москва, 5 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Польши пригласить Россию в Варшаву был «разработан в НАТО».

Захарова назвала мероприятия в Польше по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны «колоссальным фейком», который был проведен странами Запада в рамках информационной кампании по искажению исторической правды.

«Происходила классическая кампания, я уверена в этом, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Это информационная кампания и она имела абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве», — рассказала она.

По словам Захаровой, средства массовой информации ничего не смогли сделать с операцией НАТО по переписыванию истории и дезинформации.

Напомним, памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них не пригласили представителей России, но позвали нынешних союзников по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу, в том числе Германию и страны, принимавшие участие в войне на стороне Третьего рейха.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые мероприятия в любой стране мира, посвященные событиям Великой Отечественной и Второй мировой войн, не могут считаться полноценными без участия России. Захарова назвала мероприятия в Польше ярчайшим примером переписывания истории.

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