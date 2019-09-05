Путин поучаствовал в запуске крупнейшего рыбоперерабатывающего завода на Курилах

Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал символический старт работе крупнейшего рыбоперерабатывающего завода в стране. Он расположен на острове Шикотан.

«Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Она состоялась на объединенной экспозиции министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО», — рассказала журналистам РИА Новости директор по связям с общественностью АО «Гидрострой» Людмила Шапка.

Проект был представлен председателем совета директоров АО «Гидрострой» Александром Верховским. Рыбопромышленный комплекс будет выпускать мороженые виды рыб: треску, филе минтая, тихоокеанскую сельдь, иваси, кальмара, скумбрию и сайру. Также на территории комплекса находится жиромучное производство. Его мощность составляет 25 тонн в сутки.

В состав рыбопромышленного комплекса входят морской порт, терминалы отгрузки, морской порт, а также современный добывающий и транспортный флот. Предприятие может перерабатывать в сутки до 1 тысячи тонн рыбы. Вложения частных инвесторов составляет 6,5 млрд рублей. Общая численность работников предприятия составляет 500 человек.

«Владимир Путин поздравил всех участников церемонии с вводом в строй масштабного проекта», — заявила собеседница агентства.

Ранее во Владивостоке завершилась двухсторонняя встреча российского лидера и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Как сообщают «Известия», наибольшие перспективы сотрудничества между странами прослеживаются в военно-технической сфере.

Как сообщает «Газета.ru», Путин пообщался без переводчика на немецком языке с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Он рассказал российскому лидеру о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.