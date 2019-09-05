Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США

Москва, 5 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.

Размышлениями на тему председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации поделился в сервисе микроблогов Twitter.

Как напоминает RT, на днях в польском издании Polityka была опубликована заметка местного журналиста Цезары Кованда, в которой репортер, не стесняясь, называет родную страну рабом США.

«Многие страны в мире считаются с мнением Соединенных Штатов, но немногие так охотно выполняют все ожидания Вашингтона. Визит вице-президента США Майка Пенса в Варшаву был для американцев успехом, также экономическим. Но для Польши — вовсе нет», — отметил журналист.

Каванда также написал, что Польша пошла на экономические уступки США, отменив налог для таких компаний, как Facebook Alphabet, а также, выполняя требования Вашингтона, отказалась сотрудничать с Huawei.

«Хорошо иметь союзников, нехорошо иметь хозяев. Мы выполняем все требования американцев, а что получаем взамен? Не более чем обещание безопасности, за которую и так будем платить мы, и вовсе не мало», — отметил Цезары Кованда.

«Объективно и точно польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США — к Польше. В этих отношениях нет ни намека на самостоятельность Варшавы», — отреагировал на статью российский сенатор.

Алексей Пушков также добавил, что теперь «Трамп может спокойно играть в гольф и туда не торопиться». По мнению члена Совета Федерации, «поляки и так сделают все, что им скажут из Вашингтона».