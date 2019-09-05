«Яндекс» и НХЛ заключили контракт на трансляцию матчей

Москва, 5 сентября. Компания «Яндекс» и Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключили контракт на трансляцию матчей в России.

Матчи НХЛ будут транслироваться в России через стриминговый сервис «Яндекса». По словам исполнительного вице-президента НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвида Пропера, российская компания стала самым привлекательным вариантом для лиги.

«Они согласились работать с нами по пути, который мы выбрали для продвижения НХЛ и хоккея в России», — заявил Пропер.

Специально для российских болельщиков трансляции будут дополняться информацией о легионерах из РФ, играющих за клубы НХЛ, и сопровождаться комментариями на русском языке.

«Мы хотим иначе показать российских игроков для фанатов», — подчеркнул Пропер.

Как сообщает The Washington Post, «Яндекс» объявит о сделке в ближайшее время.