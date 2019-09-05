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Россия

«Росатом» создаст центр ядерных технологий в Приморье

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«Росатом» создаст центр ядерных технологий в Приморье

Владивосток, 5 сентября. Госкорпорация «Росатом» создаст Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий в Приморье.

Соответствующее соглашение было заключено в четверг в рамках Восточного экономического форума. Документ подписали представители «Росатома», министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Дальневосточного Федерального университета.

Соглашение предполагает, что на острове Русский во Владивостоке будет создан Международный научно-исследовательский центр, где будут заниматься развитием не только ядерных технологий, но и проектами в сфере цифровой экономики. На его базе студенты и ученые Приморья, а также их коллеги из стран Азии смогут проводить исследования с помощью цифровых моделей научно-исследовательских установок «Росатома».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В его работе принимает участие президент России Владимир Путин, лидеры ряда иностранных государств, а также тысячи участников из десятков стран мира. Как пишет RT, в рамках ВЭФ-2019 запланировано более 70 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Ключевым событием форума станет пленарная сессия, которая пройдет в четверг.

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Источник: РИА Новости
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