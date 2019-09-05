Эксперты выбрали самую безопасную страну для туристов в мире

Москва, 5 сентября. Эксперты Всемирного экономического форума считают Финляндию самой безопасной страной в мире для туристов.

Она занимает первое место в международном рейтинге туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.

На втором месте рейтинга — Исландия, на третьем — Оман. Кроме того, в первой десятке рейтинга оказалась Швейцария, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. В рейтинге самых опасных стран мира лидирует Сальвадор. Кроме того, в него попали Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Ранее эксперты журнала Global Finance составили свой рейтинг самых безопасных государств планеты. Его возглавляет Исландия, на втором месте — Швейцария, третье место — Финляндия. Специалисты руководствовались следующими критериями: вероятность возникновения военного конфликта и природной катастрофы, а также уровень угрозы для безопасности. Самыми небезопасными государствами были названы Гватемала, Йемен и Филиппины.

Напомним, Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал самый зависимый от туризма город. Им стал мексиканский Канкун. На сферу туризма в нем приходится половина ВВП — 49,6%. Чаще всего в качестве туристов его посещают жители США, Аргентины и Канады.

На втором месте Марракеш, который наиболее популярен у французских туристов. Третью строчку рейтинга занимает Макао. Доходы от туризма составляют 29,3% бюджета города.

Ранее россияне назвали самые безопасные города для поездок. Среди них Петербург, Москва, Ленинградская область, Подмосковье и Татарстан.