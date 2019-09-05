В МИД РФ рассказали о предложении к Японии отменить визовый режим

Владивосток, 5 сентября. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Москва предлагает Токио перейти на полностью безвизовый режим.

Моргулов напомнил, что летом Япония объявила о смягчении визового режима для ряда категорий россиян.

«Это шаг в правильном направлении, но, безусловно, недостаточный. Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима», — приводит его слова ТАСС.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, а также проведет рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает RT, Абэ рассказал, что совокупные инвестиции Японии в российский Дальний Восток превысили 15 миллиардов долларов и будут наращиваться в дальнейшем.

Напомним, Восточный экономический форум проходит в столице Приморья с 4 по 6 сентября. Форум является главной площадкой для решения ключевых вопросов развития Дальнего Востока. В его работе принимают участие тысячи делегатов из десятков стран мира, в том числе лидеры ряда государств.