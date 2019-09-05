Жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали 20 человек

Нью-Йорк, 5 сентября. Власти Багамских островов заявили, что из-за урагана «Дориан» погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает The Miami Herald.

По словам министра здравоохранения островного государства Дуэйна Сандза, три человека погибли на острове Большой Багама, 17 человек — на островах Абако. Список погибших не окончательный, вероятно, число жертв возрастет.

Всего из-за урагана «Дориан» на Багамских островах были разрушены или повреждены 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» движется со скоростью 3,5 м/c в направлении штата Южная Каролина. Скорость ветра превышает 49 м/c.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал «Дориан» крупнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо надвигалось на США. Позже глава Белого дома призвал американцев молиться за жителей Багамских островов.

Как сообщает «Газета.ru», Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана. Он также поручил оказать местным властям помощь в связи с разгулом стихии. Режим ЧС также ввели в американском штате Вирджиния.

«Ураган «Дориан» — это серьезная буря, нынешние прогнозы указывают на то, что он может затронуть части Вирджинии», — заявил губернатор штата Ральф Нортэм.

По его словам, власти продолжают следить за ситуацией, сообщают «Известия».