Федорова, Алферова и Хрусталев рассказали, как начать заниматься благотворительностью

5 сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности. Федеральное агентство новостей пообщалось со знаменитостями — основателями благотворительных фондов, и выяснило, охотно ли россияне приобщаются к добрым делам и какая помощь в первую очередь требуется этим организациям.

«Нужны друзья»

Актриса и телеведущая Ксения Алферова вместе со своим мужем, актером Егором Бероевым в 2012 году основала благотворительный фонд «Я есть»: супруги вместе со своей командой оказывают помощь детям с неврологическими нарушениями.

«Если говорить о нашем фонде, то здесь важны не столько деньги, сколько участие. Например, в психоневрологических интернатах, где люди живут за большой стеной, не имеют возможности ни гулять, ни общаться с кем бы то ни было, особенно нужны волонтеры», — рассказала ФАН Ксения Алферова.

По словам актрисы, изолированные от общества пациенты катастрофически нуждаются в общении с внешним миром и с радостью готовы его принять. А еще они хотят и умеют дружить.

«Им нужны друзья, которые иногда приходят к ним, болтают с ними. Для многих такой волонтер — единственная возможность выйти на улицу, без сопровождения их не выпускают», — пояснила представительница фонда.

Разрушать незримые, но прочные преграды между людьми с особенностями развития и остальными членами общества предлагает и благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Организация основана в 2004 году, ее представители помогают детям с особенностями развития интегрироваться в жизнь общества.

«Детям с аутизмом бывает сложнее сидеть на уроках, концентрироваться, выполнять задания учителя и общаться с одноклассниками. Поэтому с 2013 года мы учим педагогов особым методам работы с такими ребятами», — рассказала ФАН президент фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» Ася Залогина.

По словам представителей фонда, организации требуется как финансовая поддержка, так и помощь волонтеров в организации мероприятий.

Трансфер из аэропорта, бухотчет и кружки с логотипом

Любую помощь с радостью примут и в благотворительном фонде «Галчонок», основанном актрисой Юлией Пересильд для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы.

«Многие думают, что для того, чтобы заниматься благотворительностью, нужно иметь очень много денег. Это не так. Перевести можно даже 10 рублей — из 100 000 таких переводов получится миллион», — рассказал ФАН ведущий «Вечернего Урганта» и «Comedy. Woman» Дмитрий Хрусталев, входящий в попечительский совет фонда.

По словам Дмитрия, варианты возможной помощи можно найти, даже если нет, что называется, ни одной лишней копейки.

«Фонду «Галчонок» часто требуется помощь волонтеров. Например, чтобы встретить подопечных в аэропорту», — добавил Хрусталев.

Но и этими формами возможности помогать не исчерпываются. Телеведущая и основательница благотворительного фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова предложила помочь организации, изготовив сувенирную продукцию с символикой фонда. Организация занимается поддержкой и популяризацией семейных ценностей и проводит много связанных с этим мероприятий.

«Мы часто участвуем в ярмарках, дарим тем, кто помогает фонду такие памятные подарки — чехлы, стаканы, кружки, ручки, блокноты, футболки — все, что угодно. Они всегда нужны. Заказывать их — это достаточно дорого. Такая атрибутика необходима в принципе каждому фонду», — рассказала Оксана Федорова.

Ксения Алферова выделила и еще один вид помощи — интеллектуальное волонтерство. Он может заключаться в оказании юридических, бухгалтерских или даже кондитерских услуг благотворительным организациям. Возможность проявить себя таким образом теоретически есть почти у каждого.

«Новая здоровая привычка россиян»

При этом представители фондов с радостью отмечают, что сегодня все формы благотворительности становятся популярными среди россиян.

«Отрадно, что очень многие как минимум в больших городах задумываются о том, что они хотели бы или могли бы кому-то помочь. В магазинах стоят коробочки для сбора денег, люди с легкостью расстаются со сдачей, а это уже помощь — вот если вы сдачу складываете в коробочки фонда, который лечит детей, вы уже своей копеечкой участвуете в чьей-то судьбе, чьей-то жизни», — поделилась с ФАН Ксения Алферова.

Занятия благотворительностью становятся модным трендом, убеждены представители фондов.

«Мы считаем, что системная поддержка благотворительных фондов — это новая здоровая привычка сознательных россиян. Необходимо стремиться к тому, чтоб участвовать в благотворительности стало так же нормально, как ходить на работу или покупать продукты в супермаркете», — считает Ася Залогина.

С развитием информационных технологий помогать стало значительно проще. Пожертвование размером с копейку или в несколько десятков тысяч рублей в обоих случаях — вопрос пары кликов мышкой или нажатий на дисплей смартфона.

«Мне кажется, что сейчас настолько распространена сеть всевозможных пожертвований: это можно сделать и на благотворительных платформах, таких, например, как Добро Mail.ru, на Яндекс-площадках. Есть очень много всевозможных акций. Я имею в виду рестораны и заправки, которые совместно с благотворительными фондами делают ту или иную акцию. Мне кажется, сейчас все возможные ресурсы доступны», — убеждена Оксана Федорова.

Благотворители подчеркивают: в этом деле не бывает неприлично маленьких сумм или ненужных поступков. Все они важны как вклад в большое дело, весь смысл которого иногда измеряется даже не рублями, а простым и удивительным открытием человека, которому помогли: я не один.

«Благие дела могут начинаться даже с вашего подъезда. Если посмотреть, то в доме точно обнаружится старенькая бабушка одинокая, которой сложно ходить в магазин и денег у нее часто нет. Или если в вашем подъезде ребенок с аутизмом, а мама его работает, то вы можете ходить гулять вместе и, поверьте, это будет большой вклад в его судьбу», — говорит Ксения Алферова.

Представители фондов подчеркивают, что никаких специальных условий для занятия благотворительностью не требуется, кроме одного — банального, но единственного необходимого — желания помогать. «Звезды» совсем не смущаются определения «модный тренд» в отношении благих дел: мода на добро вряд ли кому-то помешает. Кроме того, собеседники ФАН прекрасно знают: такая мода и устареет едва ли, ведь в отличие от затрат на шопинг, чем больше ты отдаешь в этом случае, тем богаче становишься.

Международный день благотворительности был учрежден в марте 2013 года решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно он отмечается 5 сентября — в день годовщину смерти матери Терезы. Лауреат Нобелевской премии мира Святая Тереза Калькуттская скончалась 5 сентября 1997 года. Монахиня занималась помощью бедным и тяжелобольным людям по всему миру.