В Белоруссии объяснили укрепление границы с Украиной

Минск, 5 сентября. Совбез Белоруссии сообщил об укреплении границы с Украиной с учетом рисков, исходящих с ее территории.

По словам госсекретаря белорусского Совбеза Станислава Зася, одним из важнейших рисков, исходящих с территории Украины, является большое количество находящегося в свободном доступе оружия.

«Мы учитываем те риски, которые исходят с территории Украины. Сколько тысяч оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. И у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно», — заявил Зась.

Он подчеркнул, что белорусско-украинская граница остается свободной для пересечения, речь идет не о закрытии пунктов пропуска, а об их «развитии и усовершенствовании».

«Вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с неправомерными целями. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска», — отметил госсекретарь.

Зась назвал выстраивание границы с соседним государством «нормальным процессом, а не какой-то чрезвычайщиной».

Как пишет «Газета.ру», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной будет закрыта «еще больше, чем с НАТО» и назвал это «вынужденной мерой» из-за хлынувшего с украинской территории потока оружия.