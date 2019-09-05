В Госдуме предрекли Британии глубокий общественно-политический кризис

Москва, 5 сентября. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк считает, что действия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС могут ввергнуть Британию в глубокий общественно-политический кризис.

«Стремление Бориса Джонсона доказать британцам и западным партнерам свою принципиальность по вопросу выхода из ЕС способно ввергнуть Великобританию в глубокий общественно-политический кризис с серьезными последствиями для граждан», — заявил Железняк.

Депутат считает, что Британия после премьерства Терезы Мэй осталась с грузом проблем и противоречий, а также с незавершенным Brexit.

Железняк считает, что позиция Джонсона по Brexit выгодна США. Он демонстрирует, что готов выйти из Евросоюза без совершения сделки.

«Складывается впечатление, что Brexit стал самоцелью Джонсона, который готов поступиться не только своими однопартийцами в парламенте, но и интересами жителей Великобритании», — заявил Железняк.

По его словам, ряд британских парламентариев понимают, что выход Британии из ЕС без соглашения негативно скажется на стране и гражданах. Депутат подчеркивает, что прийти к компромиссу в результате противостояния премьер-министра и парламента крайне затруднительно.

«Сокрытие от общественности данных о грядущих последствиях выхода из ЕС без соглашения свидетельствует об отсутствии у главы кабинета министров четкого понимания — что будет со страной после 31 октября», — завил Железняк.

По его словам, это является безответственным шагом Джонсона, который рискует будущим страны.

Ранее британские парламентарии отвергли предложение Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре. Это предложение не поддержала Лейбористская партия. По словам ее главы Джереми Корбина, досрочные выборы можно организовывать после вступления в силу законопроекта об отсрочке Brexit.