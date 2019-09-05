В Пентагоне назвали возможные сроки размещения запрещенных ДРСМД ракет

Вашингтон, 5 сентября. Минобороны США сообщило о намерении провести в 2019 году испытания баллистической ракеты, ранее запрещенной ДРСМД.

Информацию о предстоящих испытаниях баллистической ракеты средней дальности, ранее запрещенной российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США Роберт Суфер.

«Полагаю, что испытание баллистической ракеты запланировано провести до конца года», — сказал он, не уточнив, о какой именно ракете идет речь.

Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, в свою очередь, рассказал, что Соединенные Штаты планируют развернуть к началу 2020-х годов попадающие ранее под действие ДРСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой и новые высокоточные ракеты.

«Если говорить о высокоточных ракетах, то все партнеры из числа разработчиков, занимающихся созданием таких систем, говорили, что если их перепрограммировать, то они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД», — рассказал Маккарти.

По его словам, эти ракеты будут развернуты в том случае, если «удастся добиться прогресса в ближайшие 12-18 месяцев».

Действие ДРСМД было прекращено по инициативе США 2 августа текущего года. Спустя две недели после выхода из договора, Соединенные Штаты испытали запрещенную этим документом крылатую ракету наземного базирования.

В ноябре американское Минобороны планирует провести испытания баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. Как отмечают в Пентагоне, ракета будет «совершенно новой», схожей с Pershing-2, уничтоженной к 1991 году в рамках ДРСМД.

Президент России Владимир Путин поручил провести анализ уровня угрозы в связи с испытаниями в США новых ракет и принять меры по подготовке симметричного ответа.