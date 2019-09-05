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Суверенный Совет Судана утвердил список кандидатов в правительство

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Суверенный Совет Судана утвердил список кандидатов в правительство

Хартум, 5 сентября. Суверенный совет Судана одобрил список кандидатов в правительство Абдаллы Хамдука. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, состав кабмина будет обнародован в четверг.

Всего правительство будет состоять из 19 министров, одного госминистра, а также главы Высшего совета. По данным СМИ, Асма Абдалла может возглавить внешнеполитическое ведомство, став первой женщиной на этом посту в стране, кроме того, женщины могут встать у руля министерств высшего образования, социального развития, молодежи и спорта.

Напомним, в апреле в Судане произошел государственный переворот. Ему предшествовали четырехмесячные акции протеста. Президента страны Омара-аль-Башира сначала отстранили от власти, а затем арестовали. Он правил в стране 30 лет.

Позже армия и гражданские оппозиционные силы подписали политическое соглашение, согласно которому военные выдвигают кандидатуры министров обороны и внутренних дел, а гражданские силы — премьера и большинства членов кабмина. Новый премьер Судана принял присягу 21 августа.

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Источник: Sky News Arabia
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