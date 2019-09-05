Япония вложила более $15 млрд в экономику Дальнего Востока России

Владивосток, 5 сентября. Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции страны в экономику Дальнего Востока превысили 15 млрд долларов и будут расти.

По словам Абэ, Россия и Япония реализуют более 200 проектов в восьми сферах деятельности, японские компании активно работают на территории РФ, осуществляя, в частности, инвестиции на Дальнем Востоке, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

«Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили 15 миллиардов долларов, в будущем ожидается дальнейшее инвестирование», — заявил японский премьер.

Он подчеркнул, что не менее 40% всех совместных российско-японских проектов связаны с Дальневосточным регионом. Абэ сообщил, что достигнута договоренность по пяти новым проектам, которые будут реализованы в сфере туризма и обращения с отходами.

«Наши отношения укрепятся еще больше в контексте развития такого сотрудничества. Я намерен упорно и последовательно продолжать наш диалог, чтобы вместе с президентом Путиным заключить мирный договор», — сказал премьер-министр Японии.

Очередная встреча президента России Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ запланирована на четверг во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Взаимоотношения двух стран получили новый толчок после визита Путина в Японии в декабре 2016 года, когда была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В дальнейшем при японском внешнеполитическом ведомстве был создан профильный совет. Конкретные перспективы реализации совместных проектов обсуждались в 2017 и 2018 году на Курильских островах, куда приехали представители правительства Японии, а также японские бизнесмены.

Согласно достигнутой договоренности, совместная деятельность в области марикультуры, тепличного хозяйства, туризма, энергетики и переработки мусора не должна нарушать юридические позиции двух стран.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что транспортные компании Японии принимают участие в реализации проекта по развитию Северного морского пути.