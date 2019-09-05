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Названы сроки последнего запуска ракеты «Рокот» с украинскими деталями 

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Названы сроки последнего запуска ракеты «Рокот» с украинскими деталями 

Москва, 5 сентября. Последний пуск ракеты-носителя «Рокот» с украинской системой управления планируется осуществить в ноябре, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Последний пуск ракеты «Рокот» с тремя спутниками связи «Гонец-М» намечается в ноябре», — сообщил источник РИА Новости.

Он уточнил, что сроки старта будут зависеть от даты поставки недостающего прибора системы управления.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера.

В Роскосмосе ранее сообщали, что спутники «Гонец-М» планировалось запустить в 2017 году, однако старт до сих пор переносится из-за отсутствия комплектующих с Украины, необходимых для системы управления разгонного блока «Бриз-КМ». Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию после 2014 года.

Центр Хруничева, входящий в Роскосмос, разрабатывает на замену ракете-носителю «Рокот» ракету «Рокот-2», в которой установлена российская система управления. 

Названы сроки последнего запуска ракеты «Рокот» с украинскими деталями 

Минобороны РФ 20 августа выполнило последний пуск «Рокот» в интересах оборонного ведомства. Следующий пуск ракеты-носителя будет осуществлен в интересах Роскосмоса. После этого планируется эксплуатировать модернизированную ракету «Рокот-2».

«Рокот» представляет собой жидкостную трехступенчатую ракету-носитель легкого класса. Она была спроектирована в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.

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Источник: РИА Новости
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