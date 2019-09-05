Эксперт объяснил появление тайной базы спецназа у российской границы в Эстонии

Москва, 5 сентября. Политолог Михаил Фрибен заявил, что появление в Эстонии американского спецподразделения давно известно Москве.

Журналисты эстонского телеканала ERR сообщили, что неподалеку от Таллина с 2014 года действует тайная база подготовки подразделений специального назначения. Она размещена в селении Тапа в часе езды от эстонской столицы и в 120 километрах от границы с Россией, пишет KP.RU-Санкт-Петербург.

По данным телеканала, в следующем году планируется завершить вторую очередь строительства военной базы, на что выделено 17,5 млн долларов.

Как заявил Фрибен, база предназначена для дислокации высокомобильных подразделений, способных наносить точечные удары по ключевым объектам и брать под контроль стратегические пункты.

«Тактикой таких подразделений может стать «скрытая агрессия» — например, переброска подготовленных отрядов в зоны конфликта на Украине, чтобы сорвать перемирие в Донбассе. Или участие в несанкционированных митингах уже в России, чтобы в нужный момент превратить их в вооруженное столкновение — с жертвами и соответствующей картинкой», — отметил политолог.

По его словам, в Прибалтике многие владеют русским языком, поэтому спецназовцы не будут выделяться из толпы на территории РФ.

«Если эту базу нашли журналисты, значит, не такая уж она и тайная. И кто надо — давно о ней знает и принял меры», — резюмировал Фрибен.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на тайной базе в окрестностях Таллина могут дислоцироваться американские подразделения, аналогичные тем, что захватывали Усаму бен Ладена. По данным издания, Эстония стала одной из 11 стран НАТО, увеличивших расходы на оборону до 2% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп.