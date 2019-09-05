Лавров констатировал неготовность США к диалогу с Россией

Владивосток, 5 сентября. Американские санкции против России вводятся «на ровном месте». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, отношения между Россией и США сильно подорваны. Лавров подчеркнул, что на практическом уровне между странами не происходит ничего позитивного, несмотря на намерения президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией.

«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров в беседе с журналистами «Известий».

Он подчеркнул, что такая политика противоречит настрою, который проецирует президент США. Министр подчеркнул, что в отношениях между странами сохраняется низкая динамика, Штаты не готовы к диалогу с Россией. Сергей Лавров напомнил, что Москва готова возобновлять отношения в форматах, в которых комфортно на данном этапе США. При этом министр подчеркнул, что Москва «не набивается в друзья» Вашингтону.

Глава МИД РФ отметил, что Штаты никак не реагирует на предложение вести диалог по кибербезопасности. Однако, худо-бедно возобновляется контртеррористической диалог, подчеркнул министр.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что участие России в саммите G7 могло бы упростить решение многих спорных вопросов. Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что американский лидер воспринимает новую реальность, в которой Крым является частью России. Политолог подчеркнул, что Трамп открыто говорит о том, что лидеры других стран боятся произнести вслух: практически все вопросы, которые западные страны пытаются решить на G7, не могут быть решены без участия России.