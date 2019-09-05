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В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности

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В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности

Вашингтон, 5 сентября. США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Информацию об этом подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.

На конференции журналисты поинтересовались у Суфера, в силе ли планы испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности в ноябре 2019 года.

«Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года», — ответил он, не уточнив, о какой конкретно ракете идет речь.

И.о. министра армии США Райан Маккарти сообщил, что к началу 2020-х годов США рассчитывают развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены ДРСМД, передает ТАСС. 

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. При этом в Белом доме заявляли, что это Москва якобы нарушала положения договора. Российская сторона же неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора. ДРСМД прекратил свое существование 2 августа.

В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности

На пошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва давно располагает сведениями о разработке в США орудия, нарушающего ДРСМД. Глава государства поручил министерствам проработать «симметричный ответ» на испытания ракеты, запрещенной ДРСМД в США. 

Президент отметил, что Москва неоднократно указывала американским партнерам на нарушение Договора со стороны Вашингтона. Однако американцы не только отказались исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению ДРСМД, но и срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдением Россией этого соглашения.

Позднее, как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что ответственные ведомствам приступили к выполнению поручения Путина. Он подчеркнул, что «нет никаких сомнений, что ответ будет дан и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны».

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Источник: ТАСС
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