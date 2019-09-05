Лавров заявил об отсутствии реакции США на предложение РФ о диалогу о кибербезопасности

Владивосток, 5 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона внятного ответа на предложение о создании диалога по кибербезопасности.

В интервью «Известиям» на полях ВЭФ во Владивостоке Лавров сообщил, что Москва готова «возобновлять отношения» с Вашингтоном в тех форматах, в которых это комфортно делать на данном этапе американцам.

«Худо-бедно каким-то способом возобновляется контртеррористический диалог. Мы давным-давно предлагаем американцам создать диалог по кибербезопасности, учитывая, что в этой сфере количество небылиц нагромождается абсолютно беспрецедентно. Но пока внятной реакции нет», — сообщил министр.

При этом Лавров высоко оценил гуманитарные контакты между Россией и Соединенными Штатами, обратив внимание на ежегодный международный форум «Диалог Форт-Росс», который «призван укреплять память о нашей совместной истории, когда русские переселенцы поднимали ту часть современных Соединенных Штатов».

Отметим, в июне в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ не только думает, как обезопасить страну и ее население от кибератак, но и предпринимает шаги в этом направлении. По его словам, российская сторона неоднократно предлагала «американским партнерам начать диалог», однако вразумительного ответа не поступило.

По словам Путина, 44-й глава Белого дома Барак Обама перед уходом с поста согласился начать переговоры, однако не успел, ничего не было сделано. Действующая администрация США никакого ответа не предоставила.

Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил об опасности угроз в киберсфере, способных свести на нет все достижения развития цифровой сферы. Глава кабмина призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам. При этом он подчеркнул, что Москва не только выступает за равноправие в этой сфере, но и готова делиться опытом и знаниями с другими странами.