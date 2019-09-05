Лавров объяснил, почему неправильно называть Китай «большим братом» России

Москва, 5 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласился с мнением, что Китай называют «большим братом» России.

Министр напомнил, что Россия выстраивает отношения с другими государствами на основе взаимной выгоды, без диктата с какой- либо стороны. Лавров подчеркнул, что если нужно получить какую-то пользу через отношения с партнером, то необходимо давать ему что-то взамен, выстраивая компромиссы и ища консенсус, передают «Известия».

«Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой. Они вышли на беспрецедентно стратегический уровень. Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил глава МИД России.

По его словам, взаимовыгодный характер этих отношений закреплен в многочисленных документах, а также последовательно реализуется на практике.Лавров напомнил, что Россия и Китай являются инициаторами защиты основополагающих принципов Устава ООН.

«Мне кажется, те наши предприятия, граждане, корпорации, частные структуры, которые участвуют в сотрудничестве с КНР, явно получают от этого выгоду, так же, как получают выгоду и китайские участники соответствующих процессов», — заявил глава МИД РФ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Китаем вступают в новую стадию своего развития. По его словам, это происходит благодаря усилиям лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.