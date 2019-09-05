Депутаты Киевсовета попросили Зеленского вернуть Кличко

Киев, 5 сентября. Депутаты Киевсовета просят президента Украины Владимира Зеленского назначить Виталия Кличко на пост главы администрации Киева.

Несмотря на то, что Кличко пока работает в должности главы Киевской городской государственной администрации, главы депутатских фракций Киевсовета обеспокоены его дальнейшей судьбой.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин обратился в администрацию Зеленского с представлением об увольнении Виталия Кличко с занимаемого поста. В ответ киевский градоночальник обвинил правительство в попытке ввести двоевластие в столице страны и установить прямое президентское управление.

«С целью обеспечения в Киеве местного самоуправления мы обращаемся с просьбой назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года», — говорится в обращении глав депутатских фракций.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года, возглавляет городскую администрацию украинской столицы с 25 июня того же года.

Согласно законодательству Украины, мэры городов страны избираются жителями в ходе голосования. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению кабмина.

Как пишет «Газета.ру», Кличко счел неконституционным представление правительства Украины о его увольнении. Он заявил, что убрать его с поста могут лишь жители города, отдавшие за него свои голоса на выборах.