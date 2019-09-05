Основные факторы развития рака назвал главный онколог Минздрава РФ

Москва, 5 сентября. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал об основных факторах, приводящих к развитию онкологических заболеваний.

Как сообщает «Научная Россия», Каприн, отвечая на вопросы журналистов на полях ВЭФ во Владивостоке, сообщил, что Всемирная организация здравоохранения доказала прямое влияние образа жизни на возникновение рака. Тремя главными причинами онкологии названы курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.

Кроме того, к онкологии приводит злоупотребление красным мясом, а также частый контакт с химическими веществами, такими как асбест и некоторые красители.

Ранее «Газета.ру» сообщала о результатах исследований ученых, которые выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака. В частности, специалисты выяснили, что ежедневное употребление газировки даже в небольших количествах может нанести вред здоровью. Также выяснилось, что люди, употребляющие до 76 грамм красного мяса в день, на 20% увеличивают риск возникновения онкологии.

Опасным оказалось растительное масло для жарки и фритюра, которое влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и провоцирует рак толстой кишки.

Незадолго до этого в рамках встречи Американского химического общества ученые сообщили, что у людей с диабетом риск развития некоторых видов онкологии в 2,5 раза выше. Причиной этому является, считают эксперты, гормональная дисрегуляция.