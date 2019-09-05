Соловьев предрек новые гражданские конфликты на Украине

Москва, 5 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами.

Журналист заявил, что власть ведет Украину по «пути России девяностых». Это отрицательно сказывается на экономической ситуации в ряде областей. Соловьев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал борьбу с контрабандой. Это может вызывать недовольство людей «с серьезным оружием».

«Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: «А зачем нам такая Украина?». И вы будете бороться уже с ними», — заявил Соловьев на телеканале «Россия 1».

В том случае, если это произойдет, украинской власти придется урегулировать серьезные конфликты, «забыв о Донбассе», считает телеведущий.

«У вас другие войны будут на территории!» — подчеркнул Владимир Соловьев.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. С его результатами не согласились жители Донбасса, так появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Киев ввел на их территорию свои войска в апреле 2014 году, в стране началась гражданская война. Военный конфликт не урегулирован до сих пор, сообщает «Газета.ru».

В июле президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение гражданской войны приоритетной задачей Киева. Он подчеркнул, что на юго-востоке Украины необходимо остановить огонь.

Ране глава ДНР Леонид Пасечник заявил, что Зеленский не готов вести диалог с республиками Донбасса. По его словам, многие считали, что приход политика к власти остановит гражданскую войну, однако этого не произошло.