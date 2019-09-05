Аксенов рассказал детям, о чем говорил с Путиным во время поездки на мотоцикле в Крыму

Симферополь, 5 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал детям, что поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением ПДД.

Аксенов в среду ответил на вопросы детей в прямом эфире телеканала «Крым 24». Один из них поинтересовался, о чем Аксенов разговаривал с президентом во время поездки на мотоцикле и почему они ехали без шлемов.

«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — ответил Аксенов.

Говоря о темах разговора с Путиным, Аксенов сообщил, что речь шла о полуострове.

«Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и, когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — сказал Аксенов.

10 августа Путин посетил Крым, где проходило байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Глава государства прибыл, управляя мотоциклом «Урал» с коляской. Его пассажирами стали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщала «Газета.ру».

Позднее лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный также как Хирург, высоко оценил навыки вождения мотоцикла президента России. Он в шутку отметил, что по стилю управления мотоциклом можно предположить, что Путин каждый день не нем ездит в Кремль. По мнению лидера «Ночных волков», в Путине присутствует «лихость, кураж и молодость».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.