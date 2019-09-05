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Качиньский назвал причину присутствия войск США в Польше

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Качиньский назвал причину присутствия войск США в Польше

Варшава, 5 сентября. Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснил причину присутствия войск США на территории Польши.

Как заявил Качиньский на предвыборной конвенции своей партии в Ольштыне, Польша «хочет мира», но «готовится к войне». Он отметил, что изначально присутствия войск США в рамках Североатлантического альянса на польской территории не планировалось, однако того потребовало изменение геополитической ситуации, которая повлияла на позицию «западных союзников» Варшавы.

Политик назвал «большим положительным изменением» увеличение численности и вооружения польской армии.

«Если мы думаем об обороне, то всегда говорим, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. Отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и лучше вооружить», — отметил он.

Качиньский назвал причину присутствия войск США в Польше

В июне Вашингтон и Варшава достигли соглашения о размещении на территории Польши эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, планируется нарастить группировку военнослужащих США на польской территории до 5,5 тысяч человек с нынешних 4,5 тысяч. Польша берет на себя расходы по подготовке всей необходимой для размещения военных и техники инфраструктуры.

Ранее «Газета.ру» привела слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который заявил, что США должны нарастить военное присутствие в Польше «для сдерживания России». Министр обвинил Москву в вынашивании «агрессивных планов» в отношении стран Восточной Европы.

В России неоднократно подчеркивали, что угрозы с ее стороны в отношении Польши и стран Прибалтики не существует, а размещение американских войск вблизи российских рубежей приведет лишь к росту напряженности в регионе.

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Источник: РИА Новости
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