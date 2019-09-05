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Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами

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Скворцова впервые проведет прямую линию в сентября

Москва, 5 сентября. Глава Минздрава Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами. Она состоится 13 сентября в 10.00, сообщает министерство на своей странице в Twitter.

«Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вопросы Веронике Скворцовой можно отправлять на электронную почту по адресу nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее Вероника Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян. Во время Восточного экономического форума она рассказала, что средняя продолжительность жизни российских мужчин выросла до 68,5 лет, а женщин — до 78,5 лет.

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Источник: Twitter
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