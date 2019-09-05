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BMW насмерть сбил двух подростков во Владимирской области

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BMW насмерть сбил двух подростков во Владимирской области

Владимир, 5 сентября. Водитель автомобиля BMW-320 сбил насмерть двоих 13-летних подростков в поселке Мелехово Владимирской области.

Об инциденте сообщили в УМВД по Владимирской области. Авария произошла около 20.00 на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. По предварительным данным, виновником ДТП стал 23-летний местный житель.

«По предварительной информации, житель Коврова 1996 г.р., управляя автомобилем BMW-320 совершил наезд на пешеходов, мальчика и девочку 2006 г.р.» — сообщили в правоохранительных органах.

В результате аварии дети получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из подростков скончался на месте ДТП, второй умер в машине скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

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Источник: ТАСС
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