Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Лондон, 5 сентября. Британские парламентарии отвергли предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре.

Для получения поддержки этой идеи были необходимы голоса 434 парламентариев. Предложение Джонсона не поддержала оппозиционная Лейбористская партия. Так, во время голосования за проведение досрочных выборов высказались 298 депутатов, против — 56 человек.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что досрочные выборы можно будет организовать только после вступления в силу законопроекта об отсрочке Brexit. Его могут утвердить в четверг в Палате лордов. Парламентские процедуры могут позволить лордам затянуть процесс принятия законопроекта, вернув его в Палату общин.

Как пишет ТАСС, правительство Джонсона сможет поднять вопрос о внеочередных выборах дождавшись вступления в силу этого законопроекта. Либо попытаться провести через Палату общин свой законопроект. Тогда правительству будет достаточно получить большинство голосов.

Напомним, политические противники нового премьера добились рассмотрения билля об отсрочке Brexit, а затем сумели утвердить его. Джонсон планировал вывести Великобританию из объединения не позднее 31 октября.

Правительство Бориса Джонсона потеряло большинство в парламенте 3 сентября. Тогда ряды консервативной партии покинул экс-министр юстиции Филипп Ли. Он примкнул к либеральным демократам, сообщает «Газета.ru».