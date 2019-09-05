Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Алеппо, 5 сентября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты сирийских провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Эль-Аси, Ардаш-Даг, Кара-Галиа, Кара-Джегез, Сараф, Нахшеба, Эль-Арейм, Мамухия провинции Латакия; Суккория, Зайтуна, Эль-Касабия, Зайтунжик, Телль-эль-Мактва, Хуайн-Эль-Кебир, Аджаз, Телль-эль-Турки, Шарджа провинции Идлиб; Элль-Джаммасия провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Сирийская арабская армия освободила ряд городов, деревень, ферм и холмов на юге и юго-востоке Идлиба после уничтожения оставшихся скоплений боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и ее союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.