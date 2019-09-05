Демократы в США продолжают искать «подпольные связи» Трампа с Россией, заявил Лавров

Владивосток, 5 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров с прискорбием заметил, что часть политической элиты США продолжает разыгрывать «российскую карту», пытаясь найти «подпольные связи» президента США Дональда Трампа с Россией.

«То, с каким остервенением сейчас пытаются обвинять администрацию США в подпольных связях с Россией, как пытаются выискивать в этом причины для того, чтобы начать процесс импичмента Дональда Трампа, показывает, что, несмотря на отрицательные выводы, которые сделала комиссия Мюллера, демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 года», — заявил Лавров в интервью «Известиям».

Министр подчеркнул, что «это печально и прискорбно».

Напомним, после победы Трампа Вашингтон бездоказательно обвинил Россию во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

После провала своего «расследования» Мюллер, как и генпрокурор Уильям Барр, подал в отставку, а американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе его арестовать.

На прошлой неделе председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявила, что хочет вызвать бывшего президента США Барака Обаму на допрос под присягой в связи с провальным расследованием Мюллера.