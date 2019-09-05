Секретная база спецназа США обнаружена в Эстонии, пишут СМИ

Таллин, 5 сентября. Журналисты отдела расследований программы «Очевидец» на эстонском телевидение ERR заявили, что обнаружили секретную военную базу на территории страны. На ней проходят тренировки спецназовцев из США.

Журналисты утверждают, что нашли в документах американского министерства обороны сведения о выделении Эстонии более 15 млн долларов на нужды «специфического объекта».Они заявили, что их пустили на секретную военную базу, однако они не могут раскрыть ее местоположение.

Журналисты RT обнаружили несоответствия в расследовании эстонских журналистов. Так, эстонцы сумели снять фасад «секретного» объекта. Удивительно, что американский полковник Кевин Стингер охотно прокомментировал обнаружение спецназа, заявив, что военные находятся на этой базе с 2014 года.

«Что-то подсказывает, что «расследование» одобрено Пентагоном», — говорится в публикации telegram-каналa «RT на русском».

Ранее МИД Эстонии подготовил для правительства страны меморандум, в котором сообщается, что США являются единственной страной, на которую Таллин рассчитывает в случае угрозы безопасности. Они обладают достаточной военной, политической и экономической мощью для противодействия атакам, которые могут угрожать Эстонии.

Напомним, в конце апреля в Эстонии прошли международные учения «Весенний шторм». В них приняли участие девять тысяч военнослужащих из 13 стран, среди которых Бельгия, США, Франция, Канада, США, Финляндия, Германия, Великобритания. Основной задачей учений была обработка синхронизаций планирования боевых действий и сотрудничества в управлении.