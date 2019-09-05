В ДНР назвали уловкой Киева приглашение представителей России в СЦКК 

Донецк, 5 сентября. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов считает предложение Киева вернуть представителей России в состав СЦКК очередной уловкой Украины по втягиванию России в конфликт в Донбассе.

Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы — Дарья Олифер заявила в среду, что украинские власти призывают Россию возобновить работу в СЦКК.

«Желание Киева вернуть представителей РФ в СЦКК - это очередной повод втянуть РФ как сторону конфликта, которой она не является. Это очередная уловка украинской стороны», — заявил Якубов РИА Новости.

При этом он напомнил, что «именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра».

В декабре 2017 года российские представители в СЦКК заявили, что приостанавливают свою деятельность. МИД РФ тогда объяснил данное решение тем, что украинская армия всячески препятствует работе наблюдателей вплоть до того, что отказывается пускать их на свои позиции. Москва подчеркнула, что в таких условиях российские офицеры работать не могут, и отозвала их обратно, сообщала «Газета.ру».

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.