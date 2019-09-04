В Совфеде оценили решение ЕС продлить санкции против России

Москва, 4 сентября. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал неудивительным решение Евросоюза продлить санкции против России.

«Любые санкции — это плохо, но для нас это уже не является ни новостью, ни какой-то проблемой. Мы предсказуемо понимаем, что эти санкции будут», — заявил Морозов в интервью RT.

По его словам, в этой ситуации для России нет ничего нового. При этом сенатор напомнил, что российская сторона не поддерживает санкционную политику.

Комментируя заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о продлении санкций ЕС, Морозов отметил, что у того сегодня мало поводов для радости, поэтому «пускай радуется хотя бы этому».

В среду комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление антироссийских индивидуальных санкций по Украине на полгода, срок действия санкций истекал 15 сентября.

Позднее информацию об этом прокомментировал в своем микроблоге в Twitter Порошенко.

«Хорошие новости из Брюсселя: государства — члены ЕС согласовали продление на новый срок замораживания активов и визовых ограничений против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины», — порадовался бывший президент Украины.

Отношения Москвы и ЕС ухудшились в 2014 году. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за возвращения Крыма в состав РФ. Президент РФ ввел ответные ограничительные меры в отношении стран Запада 6 августа 2014 года. Запрет действует на продовольствие из США, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Евросоюза и других государств. Запрещено ввозить морепродукты, рыбу, мясо, колбасы, молочную продукцию, фрукты, овощи. В июне 2019 года президент РФ продлил действие продовольственного эмбарго до декабря 2020 года.