Apple планирует выпустить бюджетный iPhone

Токио, 4 сентября. Американская компания Apple планирует выпустить новую бюджетную версию iPhone. Смартфон будет самым дешевым в линейке iPhone. Об этом сообщает японское деловое издание Nikkei.

По данным журналистов, гаджет станет продолжением линейки SE. Цена и стоимость нового аппарата — неизвестны. Источники утверждают, что бюджетный iPhone будет иметь экран в 4,7 дюйма. Технические характеристики — такие же как у флагманов. Производитель сэкономит на дисплее, вместе OLED там будет самый дешевый ЖК-дисплей.

Новинка станет первой бюджетной моделью iPhone c 2016 года, тогда Apple представила модель iPhone SE. Ее стоимость начиналась с 399 долларов, диагональ экрана составляла 4 дюйма.

Журналисты Nikkei считают, что Apple планирует привлечь покупателей в развивающихся странах из аудитории, которая перешла на продукцию Huawei и к другим конкурентам.

Ранее в Сети появилась информация о новых моделях iPhone, презентация которых состоится 10 сентября. Пользователь с ником AppleBeta2019 опубликовал файл, предназначенный для авторизованных партнеров Apple, а также сотрудников компании.

Из него стало известно, что новинки будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В розничной продаже они появятся 27 сентября. На смартфонах будет установлена iOS 13.1. Также компания из Купертино выпустит новые Apple Watch. Новый iPad Pro выйдет в октября 2019 года.

Напомним, из Apple ушел главный дизайнер Джонатан Айв, который проработал в компании 27 лет. Издание The Wall Street Journal, написало, что Айва расстроило поведение главы компании Тима Кука, который «не проявлял большого интереса к процессу разработки продукта». Одним из камней преткновения, по данным СМИ, стали Apple Watch. По мнению Айва, их следовало продавать как модный аксессуар, а не как расширение для iPhone. Продукт стал компромиссным. В Apple не сумели продать огромное количество золотых часов стоимостью 17 тысяч долларов.