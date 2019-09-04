Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Стрельбу и насилие в США предлагают победить созданием Министерства мира

30
0 Оставить комментарий

Стрельбу и насилие в США предлагают победить созданием Министерства мира

Вашингтон, 4 сентября. В США предлагают создать Министерство мира. Идею об этом продвигает писательница и политик Марианна Уильямсон, заявившая о своем желании стать следующим президентом США. 

Как сообщает телеканал «360», Уильямсон выразила уверенность, что стране необходимо в первую очередь справиться с культурным кризисом, а не только скорректировать оружейную политику. Речь идет о насилии с применением огнестрельного оружия.

Виновными в сложившейся ситуации писательница считает как оружейное лобби, так и то, что население США выросло в насильственной культуре. Для решения проблемы, по ее словам, необходимо создать Министерство мира США.

Стрельбу и насилие в США предлагают победить созданием Министерства мира

Ведомство будет заниматься разрешением конфликтов, восстановлением правосудия, предотвращением насилия, социальным и эмоциональным обучением. 

Несмотря на то, что Министерство мира рассматривается только в теории, австралийский политолог Джамал Дауд предлагает обратить на него внимание всем западным странам, поскольку вспышки насилия с применением огнестрела происходят по всему миру.

При этом он выразил мнение, что Уильямсон не стоит ждать победы в своем деле. Американцы пока все еще предпочитают риторику насилия, а не риторику мира, полагает Дауд.

Отметим, двумя днями ранее сообщалось, что Министерство юстиции США разработало законопроект, позволяющий ускорить введение смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах, сообщает RT.

infox - new
Источник: 360
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров