Стрельбу и насилие в США предлагают победить созданием Министерства мира

Вашингтон, 4 сентября. В США предлагают создать Министерство мира. Идею об этом продвигает писательница и политик Марианна Уильямсон, заявившая о своем желании стать следующим президентом США.

Как сообщает телеканал «360», Уильямсон выразила уверенность, что стране необходимо в первую очередь справиться с культурным кризисом, а не только скорректировать оружейную политику. Речь идет о насилии с применением огнестрельного оружия.

Виновными в сложившейся ситуации писательница считает как оружейное лобби, так и то, что население США выросло в насильственной культуре. Для решения проблемы, по ее словам, необходимо создать Министерство мира США.

Ведомство будет заниматься разрешением конфликтов, восстановлением правосудия, предотвращением насилия, социальным и эмоциональным обучением.

Несмотря на то, что Министерство мира рассматривается только в теории, австралийский политолог Джамал Дауд предлагает обратить на него внимание всем западным странам, поскольку вспышки насилия с применением огнестрела происходят по всему миру.

При этом он выразил мнение, что Уильямсон не стоит ждать победы в своем деле. Американцы пока все еще предпочитают риторику насилия, а не риторику мира, полагает Дауд.

Отметим, двумя днями ранее сообщалось, что Министерство юстиции США разработало законопроект, позволяющий ускорить введение смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах, сообщает RT.