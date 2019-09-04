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Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке «в интересах Украины»

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Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке «в интересах Украины»

Владивосток, 4 сентября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук примет участие в международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В сообщении пресс-службы партии подчеркивается, что ОПЗЖ «будет и дальше работать на благо народа и в интересах Украины». В связи с этим было принято решение по участию Медведчука в ВЭФ. В партии считают важными вопросы как транзита газа через Украину, так и «возвращения страны в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС».

Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке «в интересах Украины»

Пятый ВЭФ проходит в столице Приморского края 4-6 сентября. Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что принятые на ВЭФ решения влияют на экономику не только стран большого Дальнего Востока, но и на всю мировую экономику

По его мнению, позитивных признаков развития отношений России с соседями по Дальнему Востоку достаточно много. В частности, форум посетили в этом году лидеры Японии и Индии.

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