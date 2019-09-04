Режиссер Вырыпаев и буддийский монах Ринпоче расскажут о медитации и нейрофизиологии счастья

Режиссер Иван Вырыпаев проведет 13 сентября в Москве совместную лекцию с учителем тибетского буддизма Мингьюром Ринпоче.

Буддийский монах Ринпоче — автор книги «Будда, мозг и нейрофизиология счастья», где описаны результаты совместных исследований современных ученых и практиков техник медитации.

Эксперты буддийской науки ума вместе с неврологами разработали формат исследования, которое документально фиксирует воздействие ментальных упражнений медитации на нервную систему человека. Мингьюр Ринпоче стал одним из практиков, принимавших наиболее активное участие в этом сотрудничестве, и работал с Ричардом Дэвидсоном, директором Вейсмановской лаборатории нейрофизиологии и функционирования мозга Университета Висконсина.

Исследования дали такие поразительные результаты, что если их удастся воспроизвести на массовом примере, они смогут изменить базовые научные представления, считают ученые. Так, буддийские монахи продемонстрировали, что регулярные занятия медитацией на протяжении многих лет повышают способность к положительным изменениям активности мозга в такой степени, какая недоступна современной когнитивной неврологии.

Сотрудничеству ученых и буддийских практиков в большой степени способствовали Далай-лама и Институт ума и жизни, которые в течение нескольких лет устраивали встречи и дискуссии практиков и знатоков буддизма с ведущими представителями современной науки.

На встрече в Москве Мингьюр Ринпоче расскажет о научных исследованиях медитации и о своем сознательном переходе от жизни наставника тысяч учеников по всему миру и настоятеля нескольких монастырей в Индии и Непале — к жизни нищего бродяги.

Сын легендарного буддийского учителя Тулку Ургьена Ринпоче, Мингьюр начал монашеское обучение с детства и до 36 лет жил лишь в монастырях, под бдительной опекой родственников и помощников. В 2011 году он по примеру Будды тайком покинул свой безопасный дом и отправился странствовать по Индии, чтобы лучше узнать мир. Со временем он стал духовным лидером для буддийского сообщества, автором книг-бестселлеров и практиком, который объединяет философию тибетской духовной традиции с научным и психологическим направлениями западной мысли.

«Эта книга приносит реальную пользу: она помогает осознать нашу подлинную природу ума и нашу божественную суть в этом очень сложном и неприятном, запутанном и жестоком окружающем нас мире», — так отозвался о книге Ринпоче российский режиссер Иван Вырыпаев.

Драматург уже встречался с Его Святейшеством Далай-ламой во время работы над картиной «Спасение» 2015 года, а также проводил публичные беседы с самим Далай-ламой и знаменитым буддологом Робертом Турманом.

13 сентября в концертном зале «Измайлово» он представит Москве Мингьюра Ринпоче.