Глава штаба ФБК в Петербурге реализовывала грязные схемы Навального по отмыванию денег

Москва, 4 сентября. «Фонд борьбы с коррупцией», организованный блогером Алексеем Навальным уже неоднократно был замешан в финансовых скандалах. Заявления о донатах и пожертвованиях все еще вызывают массу вопросов.

Махинации, которые проводят соратники Навального, легко проследить на примере штаба в Северной столице, которым руководит Ольга Гусева, передают «Народные новости». На представленных организацией отчетах заметны многочисленные нестыковки.

Telegram-канал «Субъект» провел расследование, по итогам которого выяснилось, что за год штаб Навального в Петербурге предоставил четыре отчета. Они были опубликованы 1 марта, 29 марта, 1 июня и 24 августа. Общая сумма донатов достигла 1 193 000 рублей. Выяснилось, что представленные отчеты не информативны, поскольку в некоторых из них не были указаны общие цифры пожертвований и статьи расходов.

На волне скандала с отмыванием почти миллиарда штабом Навального интересен анализ последних двух отчетов.

Грязные схемы Гусевой по отмыванию средств

Гусева фактически единолично распоряжается всеми делами петербургского штаба с апреля 2019 года. Донаты приходили на карту формального руководителя кампании Александра Шуршева, который снимал всю сумму и передавал в руки Гусевой, которая «пропускала» их через статьи расходов.

Анализ всего двух отчетов ФБК в Петербурге показал, что Гусева отмыла «грязные схемы» и деньги от них на сумму около 900 тысяч рублей.





В статьи расхода вписывались затраты, на которые ФБК либо вовсе не тратил денег, либо они были меньше заявленных: работа лекторов, «дорогой» переезд в новый офис, прием на работу сотрудников с «одобренной» зарплатой и прочее.

Гусева – «серый кардинал» ФБК

Издание отмечает, что Гусева четко вписывается в схему по отмыванию средств, получаемых ФБК в качестве донатов и пожертвований. Судя по изменению ее внешнего вида, сторонница Навального рассматривает работу в петербургском офисе как постоянную.

В распоряжении Гусевой появились новый MacBook, кошелек от Louis Vuitton, съемная двухкомнатная квартира на Васильевском острове, которая обходится в 60 тыс. в месяц. Подводя итоги расследования, «Субъект» обратился к соратнице скандального блогера с требование произвести прозрачный отчет о денежных тратах ФБК.

Отмыли миллиард

Напомним, ранее была раскрыта мошенническая схема «ФБК» Навального по отмыванию денег. Она заключалась в том, что изначально руководители фонда получали колоссальные средства наличными от неизвестных лиц. Затем эти деньги под видом частных пожертвований вносились на счета созданного Леонидом Волковым фонда «Пятое время года». Последняя организация финансировала региональные штабы Навального на президентских выборах 2018 года.

3 августа СК России инициировал уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Навального. По данным ведомства, в течение двух лет — с 2016 по 2018 год — сотрудники «ФБК» и сообщники Навального легализовали полученную преступным путем денежную сумму.

Отмывание денег осуществлялось через региональные штабы Навального во главе с Леонидом Волковым, а также через фонд «Пятое время года». По словам сенатора Франца Клинцевича, в России действуют связанные с западными спецслужбами силы, которые подрывают государство изнутри в надежде на массовые беспорядки.