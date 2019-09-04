Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров

Вашингтон, 4 сентября. Власти США отвергли условия Ирана, который требовал снятия санкций для возобновления переговоров по ядерной сделке. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«Они говорят, что не начнут переговоры, пока мы не пойдем на ряд вещей, таких как снятие санкций, но этого не произойдет. Они хотят переговоров​​​. Они хотят достичь сделки», — отметил он.

Хозяин Белого дома поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его вовлеченность в ирано-американский конфликт, однако подчеркнул, что Соединенные Штаты могут взаимодействовать с Тегераном напрямую, и им не нужен посредник. Трамп также опроверг предположение о том, что США стремятся сменить политический режим в Иране.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова возобновить переговоры с США по поводу ядерной сделки только при условии, что с нее будут сняты санкции.

Напомним, что в начале года США вышли из ядерной сделки с Ираном. Таким образом Трамп сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам. Более того, Америка заставила другие страны соблюдать антииранские санкции, наказывая всех, кто торгует с исламской республикой.