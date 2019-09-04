Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли из ружья в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 4 сентября. Житель Кабардино-Балкарии открыл огонь по съемочной группе фильма «Чики». Об этом сообщил режиссер картины Эдуард Оганесян.

По его словам, съемки фильма осуществлялись во дворе многоквартирного дома в городе Прохладный. Один из местных жителей выразил недовольство съемками фильма под его окнами. Сначала мужчина выкрикивал оскорбления в адрес съемочной группы, а также скинул на них арбуз. Позднее недовольный житель открыл стрельбу по съемочной группе из охотничьего карабина.

«Насчитали 15 выстрелов. Мы скрылись в подъезде, и никто не пострадал. Он обстрелял наши машины, одна из пуль попала. Мы продолжили съемки, а нападавшего арестовали», — пояснил Оганесян.

Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако из-за сильного стресса потребовалась медицинская помощь ассистенту по актерам.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, стрелок был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время с ним работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.