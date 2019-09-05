РОСПиК: в России необходимо развивать частное хлебопечение. ФАН-ТВ

В Московской торгово-промышленной палате обсудили качество хлеба и цены на него в нашей стране, а также обстановку на рынке в целом. Заседание прошло в преддверии Всемирного форума по хлебопечению.

В обсуждении участвовали представители Российской Гильдии пекарей и кондитеров, Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека и Московской торгово-промышленной палаты.

Представили РОСПиК заявили, что цены на хлеб в нашей стране за первые полгода не выросли и остались на уровне ниже годовой инфляции. И цифры эти отличаются от тех, которые приводит статистическое ведомство. Специалисты отметили также, что в стоимость товара включена стоимость ресурсов (воды, электричества и газа), стоимость аренды земли и помещений. А значит, в разных регионах цены будут отличаться, и многое зависит от региональных властей.

В Российской Гильдии пекарей и кондитеров уверены в том, что необходимо развивать в нашей стране частное хлебопечение. Сегодня в России около 13 тысяч хлебопроизводителей. За прошлый год они испекли больше 11 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Отметим, встречу провели в преддверии Всемирного форума — это большое событие для представителей отрасли из разных стран. В нашей стране форум проведут уже во второй раз.