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РОСПиК: в России необходимо развивать частное хлебопечение. ФАН-ТВ

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В Московской торгово-промышленной палате обсудили качество хлеба и цены на него в нашей стране, а также обстановку на рынке в целом. Заседание прошло в преддверии Всемирного форума по хлебопечению.

В обсуждении участвовали представители Российской Гильдии пекарей и кондитеров, Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека и Московской торгово-промышленной палаты.

Представили РОСПиК заявили, что цены на хлеб в нашей стране за первые полгода не выросли и остались на уровне ниже годовой инфляции. И цифры эти отличаются от тех, которые приводит статистическое ведомство. Специалисты отметили также, что в стоимость товара включена стоимость ресурсов (воды, электричества и газа), стоимость аренды земли и помещений. А значит, в разных регионах цены будут отличаться, и многое зависит от региональных властей.

В Российской Гильдии пекарей и кондитеров уверены в том, что необходимо развивать в нашей стране частное хлебопечение. Сегодня в России около 13 тысяч хлебопроизводителей. За прошлый год они испекли больше 11 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Отметим, встречу провели в преддверии Всемирного форума — это большое событие для представителей отрасли из разных стран. В нашей стране форум проведут уже во второй раз.

«С 19 по 22 сентября в Калужской области, есть такое место «Этномир», состоится Всемирный форум хлебопечения. Центральным местом этого форума является 71 конгресс Международного союза пекарей и кондитеров и 20 Кубок России по хлебопечению. К нам приезжают наши коллеги из Америки, Африки, Азии, Европы. Будет большая конференция на русском, французском, немецком, испанском языках», — рассказал  член Президиума Международного союза пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

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