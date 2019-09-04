Главы Генштабов ВС России и Франции обсудили региональные проблемы

Москва, 4 сентября. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его французский коллега Франсуа Лекуантр провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные проблемы. Об этом сообщает министерство обороны России.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этот же день состоялся телефонный разговор между Герасимовым и главой объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. Стороны обсудили предотвращение инцидентов в Сирии при проведении контртеррористических операций.

А накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу затронул вопрос подготовки Совета сотрудничества по безопасности в формате «2+2» во время телефонного разговора с министром обороны Франции Флоранс Парли. Заседание Совета сотрудничества состоится 9 сентября в Москве. В нем примут участие министры иностранных дел, а также главы оборонных ведомств России и Франции.