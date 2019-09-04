США решают вопрос дальнейшего предоставления военной помощи Украине

Вашингтон, 4 сентября. Власти США достигли значительного прогресса в оказании военной помощи Украине и сейчас обсуждают вопрос о дальнейшем ее предоставлении, заявил замруководителя управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности Грегори Кознер.

На конференции, организованной изданием Defense News, у представителя министерства обороны США поинтересовались перспективами предоставления военной помощи Украине. В ответ Кознер напомнил, что Пентагон уже предоставил более 1,5 млрд долларов «помощи Украине в ответ на агрессию России». При этом он выразил уверенность, что Штаты «достигли очень большого прогресса с украинскими партнерами».

«Что касается более широких обсуждений относительно бюджета, то мы постоянно оцениваем наше сотрудничество в области безопасности, чтобы убедиться в том, что мы эффективно тратим деньги налогоплательщиков. Этот вопрос сейчас обсуждается», — добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. В 2019 финансовом году военная помощь в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов, сообщала «Газета.ру». Трамп поручил провести ревизии выделяемых Украине средств министру обороны Марку Эсперу и своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону.

Издание Politico сообщало, что средства, ранее предназначавшиеся Вашингтоном для укрепления ВСУ, до определения их дальнейшей судьбы будут заморожены. Речь идет о 250 млн долларов. Отметим, за последние пять лет США выделили Украине в рамках программы содействия ВСУ в общей сложности порядка 1,5 млрд долларов.



Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк 1 сентября заявил, что Вашингтон не уменьшит военную финансовую помощь Киеву, проанализировав ее эффективность. По его мнению, поддержка Киева полностью отвечает прямым интересам США.