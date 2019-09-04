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Власти США оштрафовали Google почти на 200 млн долларов за сбор информации о детях

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Власти США оштрафовали Google почти на 200 млн долларов за сбор информации о детях

Вашингтон, 4 августа. Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию Google и ее «дочку»  YouTube на 170 млн долларов за нарушение закона о защите конфенденциальности детей.

Американские власти доказали, что принадлежащий Google сервис видеохостинга YouTube незаконно собирал данные о детях до 13 лет, не спрашивая разрешения у их опекунов. Полученные данные компания впоследствии использовала для создания таргетированной рекламы.

ФТК также потребовала, чтобы Google и YouTube разработали систему, позволяющую владельцам каналов идентифицировать ориентированный на детей контент.

«YouTube рекламировал свою популярность среди детей, среди потенциальных корпоративных клиентов. Тем не менее, когда дело дошло до соблюдения COPPA (Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете — прим. ФАН), компания отказалась признать, что ее  платформа была явно ориентирована на детей», — рассказал глава ФТК Джо Саймонс.

Он также отметил, что YouTube сам позиционирует себя, как сервис, во многом ориентированный на детей. Во время переговоров с Mattel (производитель игрушек Barbie and Monster High) представители YouTube заявили, что сервис является лидером по охвату популярных телевизионных каналов для детей 6-11 лет. В разговоре с Hasbro (производитель игрушек по брендам My Little Pony и Play-Doh) они назвали себя «сайтом номер один, который посещают дети».

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Источник: Федеральная торговая комиссия США
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