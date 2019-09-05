Сирия, 5 сентября. Авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» атакована боевиками с помощью двух беспилотников. Группа сирийских военнослужащих подорвались на бомбе, установленной у их лагеря в Даръа. США готовят в учебно-тренировочных лагерях в Ракке 700 новобранцев SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили разведывательный вылет над городом Кафр-Небель на юге провинции Идлиб, расширяют авиабазу Т-4 в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подорвались на бомбе, заложенной у лагеря Зайзун в Даръа, обстреляли джихадистов в Алеппо и отвечают на провокации джихадистов на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство1»: лишилось нескольких боевиков на востоке Дейр-эз-Зора, которые были обезврежены в ходе рейда SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разогнали протестную акцию жителей в поселке на юге Идлиба, совершила попытку нападения на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

«Сирийская свободная армия» (ССА): по неподтвержденным данным похитили десять человек на севере Алеппо, включая семь женщин, конфисковали у местных жителей в Азазе десятки мотоциклов в рамках кампании по обеспечению безопасности., провели кадровые чистки на подконтрольных территориях.

«Фатах аль-Мубин»: заявили об уничтожении пикапа и пулеметной установки сирийской армии в Хаме.

Курды: провели в Дейр-эз-Зоре рейд совместно с бойцами международной коалиции и задержали несколько боевиков ИГИЛ1, подготовили в тренировочных лагерях в Ракке и Хасаке около 700 новобранцев, превратили государственный институт в Хасаке в свою штаб-квартиру.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): заявили о том, что в ходе столкновения с САА на юге Идлиба якобы ликвидировали несколько военнослужащих.

ВС Турции: провели разведывательный полет в районе кантона Африн в Алеппо для сбора данных о позициях курдских радикалов YPG, перебросили на севере Хамы в Мурек четыре грузовика материально-технического подкрепления для турецких военнослужащих наблюдательного пункта №9 , совершили разведывательный полет в Идлибе и Алеппо над территориями, занятыми радикалами.

Международная коалиция: совместно с курдскими отрядами провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора, задержав боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ и случайно застрелив ребенка.

Провинция Латакия

Боевики предприняли еще одну попытку атаки на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» на севере Латакии. Два беспилотника боевиков «Тахрир аш-Шам» были обезврежены ночью системами противовоздушной обороны авиабазы, как сообщил новостной портал SANA. Как передает порталу корреспондент, беспилотники были отправлены к базе боевиками, действующими в зоне Большого Идлиба. Позднее Министерство обороны РФ выпустило заявление, что дроны террористов были уничтожены в окрестностях базы с северо-западного направления. База продолжила работу в штатном режиме. За последние несколько системы ПВО пресекли десятки попыток террористических групп атаковать авиабазу.

Провинция Алеппо

В рядах протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) произошли некоторые перестановки после серии покушений на полевых командиров и подрывов на подконтрольных им территориях провинции. Отдел «военной полиции» ССА сместил со своих постов часть высокопоставленных сотрудников в городе Азаз, как передал новостной портал Enab Baladi. Перестановки начались после серии подрывов мотоциклов в Азазе и Африне, ответственность за которые уже возлагают на курдских радикалов.

В городе Африн боевики в ходе рейда заключили под стражу 10 граждан, в том числе 7 женщин, как сообщил портал ANHA. Боевики вывезли в неизвестном направлении жителей деревни Дейр-Савана и Шаро. В Азазе ССА конфисковала у жителей десятки мотоциклов.

Утром Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь из тяжелой артиллерии по укрепления радикалов в пригородных районах города Алеппо, о чем сообщает новостной Twitter-канал Aleppo AMC. Правительственные силы ударили по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Мухайсин, Аль-Усмания и в окрестностях деревни Джазрая. Напомним, что в прошлом месяце группа боевиков проникла в промышленный район города Алеппо и периодически обстреливала из минометов кварталы улицы Нил.

Провинция Хомс

Авиабаза ВВС Сирии «Тифор» (Т-4) в районе города Тияс значительно расширяется, судя по предоставленным спутниковым снимкам. Как сообщил новостной портал Muradelon, основная база сирийских военно-воздушных сил в провинции Хомс, расширяется, судя по спутниковыми снимкам, предоставленным медиаресурсом Observer IL, длина основной взлетно-посадочной полосы увеличена с 3200 до 3750 метров, в то время как новую взлетно-посадочная полосу также продлили. Для ВВС Сирии «Тифор» является одной из наиболее важных баз, на которой размещены как российские, так и сирийские самолеты авиационной поддержки САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) провел рейд в городе Дибан и деревне Аль-Хармушия на востоке провинции, как передает новостной Twitter-канал Deir Ezzor 24. В ходе рейда задержаны члены небольшой «спящей ячейки» «Исламского государства», которая скрывалась среди местного населения. В предместьях деревни Багуз-Фаукани сирийские военнослужащие арестовали одного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам ИГИЛ.

На подконтрольных территориях курдских боевиков SDF в городе Шхиль сами местные жители обезвредили двух террористов ИГИЛ и изъяли у них пояса смертников, взрывчатку и ручные гранаты.

В деревне Майзилла погиб ребенок. Мальчик по имени Али аль-Ахмад умер во время десантной операции сил международной коалиции во главе с США и отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает новостной портал Masar Press Net. Военнослужащие преследовали подозреваемого в связи с боевиками ИГИЛ местного жителя. Еще три мирных жителя из деревни были арестованы.

На востоке провинции у поселка Аль-Багуз разрушен мост, который связывал поселок с западным берегом реки Евфрат, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Подробности инцидента пока не сообщаются, не исключено что это попытка боевиков нарушить транспортное сообщение между двумя берегами.

Провинция Даръа

Офицер и четверо САА были ранены после срабатывания взрывного устройства на въезде в лагерь в поселке Зайзун в западной части провинции Даръа. Раненые доставлены в больницы Даръа и Дамаска, о чем сообщает источник в сети Facebook Ali Sarem. Ответственность за установку бомбы пока не взяла на себя ни одна их группировок. Напомним, до июля прошлого года данные территории находились в оккупации террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Летом 2018 года их и боевиков ИГИЛ сирийские военнослужащие выбили из провинции в ходе операции «Базальт». Позднее в ходе дипломатических переговоров о перемирии с Дамаском, оставшихся боевиков менее радикальных групп депортировали из Даръа в Идлиб. Но с середины лета начались нападения на бывших членов «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии») и высокопоставленных офицеров САА. Так вчера боевики ИГИЛ устроили засаду на дороге для конвоя САА близ города Изра. По всей видимости непримиримые исламисты намерены продолжить диверсии и идти вразрез заключенному в провинции перемирию.

Провинция Идлиб

Как передает информагентство Halab Today TV, хирург-ортопед Осман Аль-Хассан был обстрелян боевиками «Тахрир аш-Шам» у поселка Ад-Дана, когда он возвращался с работы в больнице города Маарет-Мисрин. Врач получил черепно-мозговую травму и огнестрельное ранение. Больница, где работал Осман Аль-Хассан, опубликовала заявление о приостановке всей своей деятельности из-за покушения боевиков на их сотрудника, пока их коллегу не освободят из-под стражи, а ответственные за нападение не будут привлечены к ответственности.

В поселке Айн-Джахра джихадисты подавили акцию протеста местного населения. Жители вышли на улицы, скандируя лозунги против лидера «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани, передал Twitter-канал SMM Syria. Похожие протесты пришли в городе Серакиб и Маарет ан-Нуман днем ранее.

После того как группировки Идлиба нарушили прекращение огня, атаковав российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии, боевики группировки «Фронт национального освобождения» напали на САА у поселка Иджаз, как сообщает источник в сети Twitter Breizhman 1983. В ходе столкновения три боевика были убиты и еще двое получили ранения. Два джихадиста в городе Ат-Тах были ликвидированы в результате обстрела сирийскими военнослужащими.

Боевики из состава операционного штаба «Фатах аль-Мубин» уничтожили тяжелую технику САА с помощью ракет к западу от холма Аль-Саяд на юге Идлиба, как информирует новостной портал Masar Press Net.

Вечером над Идлибом был замечен турецкий разведывательный дрон, о чем сообщает источник в сети Twitter. Беспилотник турецкой армии совершил маневры над городом Маарет-ан-Нуман, исследовал воздушное пространство над трассой М-5, связывающей Идлиб и Алеппо вплоть до линии соприкосновения сил сирийской армии и боевиков. Источник также сообщил, что над городом Кафр-Небель провел разведывательные полеты беспилотник ВВС Сирии.

Провинция Ракка

Новая группа новобранцев «Демократических сил Сирии» (SDF) закончила свое обучение в учебно-тренировочном лагере в Ракке, как сообщил источник в сети Twitter Harbieh Nadie. По данным новостного агентства Baladi News, в трех лагерях в городах Ат-Табка, Аш-Шаддади и Рас-аль-Айн международная коалиция совместно с SDF готовит 700 новых боевиков. Агентство со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американские инструкторы обучали новобранцев владению различными видами оружия, совмещая это с идеологическом обучением. Стоит отметить, что SDF также перенесли на юг свои лагеря из приграничных с Турцией, в связи с формированию безопасного района на севере Сирии.

Провинция Хама

По данным Twitter-канала Electro Media, турецкий конвой из четырех автомобилей въехал на 9-й наблюдательный пункт, расположенный поблизости города Мурек на севере провинции Хама. Военнослужащим пункта привезли груз материально-технического обеспечения и продукты питания. Конвой прибыл с недавно обустроенного места сбора сил турецкой армии в городе Маар-Хатат. В настоящее время пункт Мурек окружен со всех сторон сирийской армей, но Анкара отказалась от вывода войск и переноса своего пункта в другое место. В 600 метрах размещены позиции российской военной полиции, которая призвана исключать любую напряженность и конфликты между турецкими и сирийскими военнослужащими.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» снова выпустили заявление о том, что они сумели подбить залпом из противотанковой ракеты пикап сирийской армии в районе поселка Аль-Хувейз. Помимо этого боевики заявили, что ими якобы было убито несколько военнослужащих сирийской армии и разрушена пулеметная установка там же, как передал портал Step News Agency. Данная информация пока нуждается в проверке.

Провинция Хасака

По данным портала Sinaa News, курды из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили административный комплекс, где располагался Институт туризма и гостиничного бизнеса, а также Государственное управление по делам туризма в городе Хасака. Курды превратили здание в штаб-квартиру для своих сотрудников «службы внутренней безопасности» «Асайиш». Боевики заменили все замки в здании, установили вокруг него контрольно-пропускные пункты и барьеры.

1 Организация запрещена на территории РФ.