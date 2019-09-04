Киев захотел заменить бесполезный «москитный флот» на американские фрегаты

Киев, 4 сентября. Киеву необходимо отказаться от хваленой, но бесполезной идеи «москитного флота» и сформировать настоящие военно-морские силы при помощи Вашингтона. Такое мнение выразил экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец в ходе круглого стола.

По его словам, Киев должен захотеть стать субъектом геополитики, поскольку Украина в погоне за концепцией «москитного флота» забыла, что она — «морское государство». Заменить бесполезные катера, на основе которых строится идея, он предложил на фрегаты от США.

«Украина должна иметь полнокровные военно-морские силы, а не «москитные». Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть – это брать фрегаты у американцев», – заявил Радковец.

Напомним, «москитный флот» — это совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, катеров. Термин появился в разгар Первой мировой войны Тогда боевые катера предназначались для одновременных действий группами, например, для внезапной атаки кораблей противника, установки малых минных заграждений, высадки и переброски десанта и других боевых действий.

По планам Киева, создание так называемого «москитного флота» должно увеличить ударный потенциал ВМСУ. Основой этого флота как раз должны быть катера, на бесполезность которых указывал ранее украинский вице-адмирал, экс-главнокомандующий ВМСУ Сергей Гайдук.

Отметим, что Вашингтон уже пытался поправить плачевное состояние украинского флота. США передали Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые построили в 1988 году. На закупку новых кораблей у властей Украины не хватает средств, а старые военные суда приходят в негодность.