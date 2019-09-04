Скабеева заявила, что Зеленский не приедет на 75-летие Победы из-за страха перед радикалами

Москва, 4 сентября. Украинский политолог Вадим Карасев озвучил условия для возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Москву 9 мая 2020 года. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-24».

По его словам, Россия и западные страны ведут «борьбу исторических нарративов за будущее Европы». Карасев подчеркнул, что именно советская армия освободила Европу от фашизма, однако Соединенным Штатам удалось «принести свободу и процветание».

Он также добавил, с приближением 75-летия Победы идеологическое противостояние между Россией и Западом будет усиливаться, так как обе стороны добиваются признания своей «исторической правды».

Карасев подчеркнул, что противостояние между Россией и Западом оказывает негативное влияние на Украину. По его словам, Киев уже оказался перед сложным выбором, так как президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на День Победы в Москве 9 мая 2020 года. При этом политолог уверен, что визит Зеленского в Москву состоится только при определенных условиях. Главным условием является прекращение гражданской войны в Донбассе. Кроме того, Киев ожидает от Москвы «неких компромиссов» по вопросу Крыма.

В свою очередь телеведущая Ольга Скабеева возразила Карасеву, отметив, что следуя его логике Зеленский готов переписать историю общей победы над фашизмом из-за Крыма, который был и будет российским. Скабеева выразила уверенность, что Зеленские не сможет приехать на празднование 75-й годовщины Победы в Москву, так как опасается протестной реакции со стороны украинских радикалов.

Телеведущий Евгений Попов подверг критике высказывание Карасева о существовании разных «исторических нарративов», отметив, что история одна на всех. Ведущий также напомнил, что именно советские солдаты расписались на стенах Рейхстага в 1945 году.

Напомним, Россия пригласила на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров. 4 сентября президент России Владимир Путин пригласил на празднование Дня Победы премьер-министра Индии Нарендру Моди, который принял приглашение российского лидера.