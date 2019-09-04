Провокатору Котову могут дать 4,5 года за неоднократное участие в незаконных митингах

Москва, 4 сентября. Гособвинение просит Тверской суд Москвы приговорить активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова к 4,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

На заседании суда прокурор попросил назначить для обвиняемого «наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима». Как сообщает ТАСС, по его словам, свидетели полностью подтвердили версию обвинения.

По данным СК РФ, Котов ранее уже привлекался к административной ответственности за участие в незаконных митингах. В частности, он участвовал в акции 10 августа и был оштрафован за отказ соблюдать законные требования полиции. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах 2 марта, 13 мая и 12 июня.

В среду было вынесено еще несколько решений по делам о незаконных митингах. Так, Тверской районный суд Москвы арестовал на 20 суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Он был задержан 3 сентября за участие в несогласованной акции 31 августа в центре Москвы. Ранее Соловьев отбыл восемь суток ареста за участие в незаконной акции, которая состоялась 27 июля в Москве.

Мещанский суд Москвы приговорил участника несанкционированного митинга в Москве 27 июля Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии за насилие в отношении представителя власти.

Прокуратура ранее запрашивала для Коваленко наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Следствия установило, что Коваленко принимал участие в двух эпизодах насилия в отношении полицейских, которые обеспечивали безопасность на незаконном митинге 27 июля.

Участник незаконной акции в Москве 27 июля Кирилл Жуков, ударивший росгвардейца, приговорен к трем годам колонии общего режима. Такой вердикт вынес Тверской суд Москвы.

Прокурор просил для Жукова 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным следствия, Жуков на незаконном митинге в Москве ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего «правоохранитель испытал физическую боль».



Напомним, несогласованные митинги так называемой оппозиции в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов прошли в столице из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать их из-за большого количества сфальсифицированных подписей. У соратников скандально известного блогера Алексея Навального были обнаружены «подписи мертвецов». Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.